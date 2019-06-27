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РИА Новости

Голикова сообщила об обсуждении ситуации с уголовным преследованием медиков

Вчера, 19:38
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Создание комиссий в медицинских организациях для решения по ситуациям, связанным со случайной утратой или уничтожением наркотических или психотропных веществ, обсуждается, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии попросил Голикову подготовить предложения по регулированию ситуации с уголовным преследованием медиков за применение наркотиков для обезболивания. По словам президента, решение этой проблемы "лежит на поверхности": необходимо фиксировать подобные утраты и расход не по регламенту "каким-то актом", который подписывается "не только врачом или медсестрой", но заведующим поликлиникой или главврачом.
"Как и обсуждалось на прямой линии, предлагается устанавливать факт утраты или уничтожения наркотических и психотропных веществ или их упаковки вследствие случайного стечения обстоятельств специально создаваемой в медорганизации комиссией, которой и будет оформляться протокол ", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
Она добавила, что эта же комиссия будет принимать решение о привлечении к дисциплинарной ответственности медработника.
"Это пока в качестве обсуждения как вариант. Мы только нащупываем варианты решения этой проблемы", - сказала Голикова.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
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