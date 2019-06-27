Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.

"Сегодня в 17.25 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки второй в направлении Васильевки... Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Сотрудники были вынуждены укрыться в убежище", - сказал представитель ведомства.