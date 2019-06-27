Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T19:34Z
https://ria.ru/20190627/1555989616.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 19:34
225
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 19:27
Захарова оценила реакцию Зеленского на инициативы Медведчука по Донбассу
"Сегодня в 17.25 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки второй в направлении Васильевки... Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Сотрудники были вынуждены укрыться в убежище", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
001070
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила реакцию Зеленского на инициативы Медведчука по Донбассу
РИА
Новости
Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
В Венесуэле начали расследование в связи с попыткой госпереворота
Правоохранители разыскивают неизвестного, устроившего стрельбу в Бресте
СБ Украины не имеет данных о лицах, которых планируют передать ЛНР и ДНР
Лента
новостей
В ДРК 36 человек погибли при обрушении шахты
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
В ЛНР считают, что Киев откажется от разведения сил у Станицы Луганской
Передача инициативы командирам ВСУ приведет к эскалации, заявили в ДНР
В Дагестане дождь с градом повредил более 600 домов
Вадим Рабинович
В Раде возмутились реакцией Зеленского на инициативу Медведчука по Донбассу
Михаил Саакашвили
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в прошедших в Тбилиси беспорядках
Люди начали покидать дома из-за извержения вулкана в Папуа-Новой Гвинее
Площадь Независимости в Киеве
Украинский эксперт допустил возможность переноса Зеленским столицы
Глава Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания торгового соглашения USMCA. 30 ноября 2018
Спикер палаты представителей США заявила о желании ратифицировать USMCA
В московском парке на женщину упала ветка
Молодые люди идут мимо граффити-тэга на фасаде дома в Дегтярном переулке
Синоптики опровергли сообщения об урагане в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
Лента новостейМолния