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РИА Новости

Ассанжу не дают подготовиться к защите в суде, заявили в ООН

Вчера, 19:30
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© REUTERS / Hannah MckayУчастница акции в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Участница акции в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
© REUTERS / Hannah Mckay
ЖЕНЕВА, 27 июн — РИА Новости. Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не дают возможности подготовиться к своей защите в суде, заявил РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
По словам собеседника агентства, Ассанжу недостаточно часто позволяют общаться с адвокатами, он также не может получить документы.
В качестве примера Мельцер привел случай, когда журналист должен был встретиться с адвокатом из Швеции. Была запланирована двухчасовая беседа, юрист прибыл вовремя. Однако Ассанжа привели на час и 45 минут позже, и в итоге адвокату за 20 минут пришлось объяснять содержание 400-страничного документа не говорящему по-шведски Ассанжу.
"Такие виды злостных нарушений (судебного. — Прим. ред.) разбирательства симптоматичны для этого дела. У него есть право подготовиться к защите, но ему не предоставляются для этого средства", — заявил спецдокладчик ООН.
Ранее Мельцер на брифинге в Женеве заявил, что западные СМИ предвзято подходят к освещению дела Ассанжа и под разными предлогами отказываются публиковать информацию о нарушениях.
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Дело Ассанжа

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.
Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17-ти эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.
В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЛондонООНСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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