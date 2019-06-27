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РИА Новости

Захарова оценила реакцию Зеленского на инициативы Медведчука по Донбассу

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на инициативу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по обмену пленными с ДНР и ЛНР, отметив, что такое посредничество возникло из-за нежелания Киева вести диалог с Донбассом.
Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. Их освобождение состоится в пятницу в Минске.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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Медведчук: Зеленский не знал о подготовке передачи пленных из Донбасса
Зеленский, комментируя эту новость, заявил, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в вопросе обмена пленными, намекнув, что Медведчук выступил с такой инициативой в рамках подготовки к выборам в Верховную раду.
"Как, не понимает? Сам же отказался напрямую общаться с ДНР и ЛНР, о чем заявил 10 дней назад после встречи с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном: "Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами". Это дословно. А до него отказался (экс-президент Украины Петр) Порошенко. Вот и появились посредники. Кстати, благодаря их усилиям многие вернулись домой", - написала Захарова в Facebook.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМария ЗахароваВиктор МедведчукМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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