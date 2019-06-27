Захарова оценила реакцию Зеленского на инициативы Медведчука по Донбассу

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на инициативу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по обмену пленными с ДНР и ЛНР, отметив, что такое посредничество возникло из-за нежелания Киева вести диалог с Донбассом.

Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. Их освобождение состоится в пятницу в Минске.

Зеленский, комментируя эту новость, заявил, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в вопросе обмена пленными, намекнув, что Медведчук выступил с такой инициативой в рамках подготовки к выборам в Верховную раду.