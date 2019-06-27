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РИА Новости

Хакеры и пропавшие подписи. Как Москва готовится к выборам в городскую думу

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Сергей ПятаковГлавный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков
Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Мосгоризбирком и Общественная палата столицы подписали соглашение об организации контроля и наблюдения за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва. Москва стала первым субъектом Федерации, в котором общественники смогут контролировать весь процесс подготовки к выборам и самого голосования.

Нашли границы

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отметил, что сотрудники избиркома и члены палаты совместно работали и до подписания соглашения. Они старались сделать максимально прозрачными те процессы, к которым чаще всего возникали претензии и вопросы у общественности и политиков. Один из примеров: избирательные округа были "нарезаны" с учетом мнения избирателей.
"Нам удалось открыто, гласно определить границы <…>. Хотя ранее нам задавались вопросы: дескать, непонятно, по каким критериям выберут эти округа? Но было общественное обсуждение, мы согласились с мнением избирателей, чтобы выборы прошли в соответствии с законом, как всегда", — привел пример Горбунов.
Соглашение, по его словам, позволит усовершенствовать такие процессы, как проверка подписей, которые собирают кандидаты-самовыдвиженцы. Для этого, в частности, в рабочую группу включили генерал-майора полиции Ольгу Кириллову, бывшего начальника управления миграции, у которой есть опыт в определении подлинности подписей.

На растерзание хакерам

"Что будет, если хакеры получат наши полтора миллиона рублей?" — с такого вопроса сразу после подписания началось заседание избиркома. Вопрос задал глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Алексей Венедиктов. Речь шла о премии, которую смогут получить сумевшие взломать платформу для электронного голосования. Последнее станет еще одним новшеством на выборах в городскую думу, пояснил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
"В трех округах разрешат избирателям пользоваться гаджетами (для голосования. — Прим. ред.), — рассказал он. — Поэтому в общественном штабе по наблюдению за выборами будет создан digital-штаб. Я абсолютно убежден, что будущее за электронным голосованием. Ведь оно снимает огромное количество вопросов, связанных с явкой, представительством, физической возможностью людей проголосовать". "Но в любом случае это эксперимент, поэтому тесное сотрудничество между Общественной палатой и Мосгоризбиркомом важно, чтобы мы могли настроить систему, чтобы она работала так, как указано в законе", — уточнил Ремчуков.
Экспериментальное голосование будет проводиться в трех округах: первом, десятом и тридцатом. За право стать площадкой для нового вида голосования округа соревновались в системе сетевых опросов "Активный гражданин". "Округа, которые победили, — там более 80 процентов высказались за проведение такого эксперимента, а в районах, которые проиграли, — на уровне 73-75 процентов. У москвичей есть интерес к этому виду голосования", — сделал вывод Горбунов. Он отметил, что такой формат волеизъявления поддержали и пенсионеры, что стало открытием для политологов.
"Система будет отдана на 70 дней на растерзание хакерам", — добавил Ремчуков.
Для отработки всех вопросов наблюдения за электронным голосованием будет создан опытный избирательный участок.

"Безвозмездно, то есть даром"

Горбунов отметил, что именно члены Общественной палаты являются самыми активными наблюдателями на выборах. "Это единственная общественная организация, которая смогла на последних выборах "закрыть" все избирательные участки. К сожалению, политические партии с каждым годом все меньше и меньше направляют наблюдателей", — посетовал глава избиркома.
Обучает наблюдателей от Общественной палаты, как и от партий, Мосгоризбирком бесплатно, добавил Горбунов. "Безвозмездно, то есть даром, — процитировал он Сову из мультфильма о Винни-Пухе. "Это наша работа", — дополнил он.
Как пояснил Ремчуков, члены Общественной палаты вложат в прозрачность свой социальный капитал: свою репутацию и энергию. "Мы делаем это в свободное от работы время, мы хотим дать возможность людям, которые хотят зарегистрироваться, чтобы их не сняли с "пробега" незаконно", — пояснил он.
"Если совершенно не ангажированные люди смотрят и говорят: "эти подписи правильные, а эти неправильные", это повышает шансы кандидатов, честно собравших подписи, — продолжает Ремчуков. — Сейчас сталкиваемся с тем, что партии собирают подписи, а потом забирают подписные листы, и те исчезают целыми партиями".
Общественный контроль, подчеркнул глава палаты, позволит воспринимать оплошности или ошибки кандидатов именно как обычные технические недоработки, а не как политические репрессии. "Самая важная наша функция — чтобы люди чувствовали, что любое принятое решение справедливо", — резюмировал Ремчуков.
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Константин РемчуковРИА Новости. Итоги дняМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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