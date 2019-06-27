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РИА Новости

Политсовет ЕР в Мордовии разберет ситуацию с обвинением депутата в хамстве

Вчера, 19:22
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Региональный политсовет "Единой России" в Мордовии разберет ситуацию с депутатом Татьяной Шишкановой, которую местный житель обвинил в хамстве, сообщает пресс-служба реготделения партии.
Как сообщает местное издание "Столица С", скандал разгорелся после того, как местный житель Петр Анисимов попытался передать Шишкановой решение собрания граждан. В ответ депутат посоветовала избирателю "засунуть" его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Эти слова есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.
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"Партия "Единая Россия" 28 июня соберет партактив и разберет ситуацию, когда председателя депутатов Старошайговского района Мордовии Татьяну Шишканову обвинили в хамстве в адрес обратившегося к ней гражданина. Итоги разбирательства будут переданы в региональный политсовет. Если политсовет решит, что оснований достаточно, информация поступит уже в партийную комиссию по этике", - цитирует пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" слова секретаря регионального отделения партии, председателя Госсобрания Мордовии Владимира Чибиркина.
Он отметил, что тщательным образом будут изучены имеющиеся доказательства, которые должны подтвердить обоснованность выдвигаемых претензий.
"Шишканова - очень культурный человек. И я не думаю, что она позволила бы себе допустить приписываемое ей высказывание. Для начала надо идентифицировать голоса на записи", - сказал Чибиркин.
Он подчеркнул, что считает произошедшее провокацией. "Тем не менее, партийцы не имеют права давать волю эмоциям, а должны вести диалог, не допуская резких высказываний", - подчеркнул секретарь регионального отделения.
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В сообщении отмечается со ссылкой на региональные СМИ, что "участник словесного конфликта написал несколько жалоб в разные структуры власти, приложив аудиозапись, на которой, с его слов, записан разговор с депутатом. Сама Шишканова заявила, что не произносила приписываемых ей слов, сказав, что впервые слышит о якобы имевшей место конфликтной ситуации".
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