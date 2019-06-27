Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T19:19Z
https://ria.ru/20190627/1555989024.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Урале мужчина стал фигурантом уголовного дела за кражу цветков из ларька

Вчера, 19:19
2200
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина в Екатеринбурге стал фигурантом дела о грабеже после того, как забрал из киоска три цветка, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы УМВД по городу.
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что мужчина купил для своей девушки три лилии. Продавец якобы пообещала ему, что они будут долго стоять, однако уже на следующий день они стали выглядеть увядшими. Тогда мужчина пришел в киоск и потребовал поменять их. После того, как ему отказались заменить цветы, он якобы сам взял три цветка и ушел. В итоге мужчина стал фигурантом дела о грабеже.
Сотрудники полиции
26 июня, 23:13
Полиция вышла на след кассирши, пропавшей после кражи 20 миллионов рублей
"Поступило заявление о хищении товара в цветочном ларьке в отдел полиции №2. Мужчину установили. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа в присутствии продавца", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в микрорайоне ЖБИ по улице 40 лет ВЛКСМ.
Он подтвердил то, что мужчине вменяется хищение трех цветков на сумму около 1,5 тысячи рублей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По его словам, это дело примирением сторон вряд ли сейчас удастся решить, даже если продавец цветов заберет свое заявление, поскольку статья о грабеже этого не предусматривает. Однако не стоит говорить о том, что мужчина получит реальный срок за хищение трех цветков, подчеркнул представитель полиции.
24 июня, 10:48
В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
"Не надо сгущать краски. Скорее всего, наказание ему не будет связано с лишением свободы, потому что здесь ущерб не такой большой и силу он не применял. Поэтому говорить о том, что его посадят в тюрьму за три цветочка, - это неправильно", - отметил собеседник агентства.
300099
Обсудить 4
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о росте реальной зарплаты в России
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о кризисе современной либеральной идеи
Микроскоп
Ученые обнаружили новый способ лечения рака
Украинский военнослужащий заряжает миномет
Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донбассе
Лента
новостей
В Иркутской области подтопило почти две тысячи жилых домов
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии олигархов в России
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Абхазия ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией
Офис компании Яндекс
СМИ: хакеры западных спецслужб взломали "Яндекс" и внедрили шпионский код
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Пластиковые бутылки — одна из главных причин загрязнения океана
Ученые установили главную опасность пластиковой посуды
Бари Алибасов в своей квартире
Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого "Брат-3"
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
Задержание подозреваемого в организации контрабанды оружия из Украины и Литвы в Новом Уренгое. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
В Новом Уренгое раскрыли канал контрабанды оружия из Литвы и Украины
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Наркополиция
"Сдай друзей и пойдешь домой": как наркополицейские повышали раскрываемость
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
Лента новостейМолния