На Урале мужчина стал фигурантом уголовного дела за кражу цветков из ларька

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина в Екатеринбурге стал фигурантом дела о грабеже после того, как забрал из киоска три цветка, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы УМВД по городу.

Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что мужчина купил для своей девушки три лилии. Продавец якобы пообещала ему, что они будут долго стоять, однако уже на следующий день они стали выглядеть увядшими. Тогда мужчина пришел в киоск и потребовал поменять их. После того, как ему отказались заменить цветы, он якобы сам взял три цветка и ушел. В итоге мужчина стал фигурантом дела о грабеже.

"Поступило заявление о хищении товара в цветочном ларьке в отдел полиции №2. Мужчину установили. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа в присутствии продавца", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в микрорайоне ЖБИ по улице 40 лет ВЛКСМ.

Он подтвердил то, что мужчине вменяется хищение трех цветков на сумму около 1,5 тысячи рублей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По его словам, это дело примирением сторон вряд ли сейчас удастся решить, даже если продавец цветов заберет свое заявление, поскольку статья о грабеже этого не предусматривает. Однако не стоит говорить о том, что мужчина получит реальный срок за хищение трех цветков, подчеркнул представитель полиции.