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РИА Новости

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение
Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Одной из причин катастрофы самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в феврале 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Катастрофа самолета Ан-148-100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех ППД, что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей", - говорится в отчете.
Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
9 апреля, 03:18
Названы основные причины авиакатастроф в России в 2018 году
"Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете", - отмечается в документе. В ходе расследования выявлены неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиавластей всех уровней, что привело к выдаче свидетельств авиаперсонала и допуску к полетам экипажа, "не в полной мере удовлетворяющего квалификационным требованиям".
Среди способствующих факторов МАК отмечает спешку экипажа при подготовке к полету из-за позднего прибытия самолета из предыдущего рейса, ряд конструктивных особенностей самолета, низкую культуру безопасности полетов в авиакомпании, неподготовленность экипажа, отсутствие федеральных авиационных правил по сертификации тренажерных устройств имитации полета.
Кроме того, МАК указывает на "повышенное психоэмоциональное напряжение членов экипажа на заключительном этапе полета из-за неспособности разобраться в причинах колебаний значений скорости". Комитет отмечает недостаточную подготовку пилотов в области человеческого фактора и индивидуальные психологические особенности пилотов, а также потерю работоспособности командира воздушного судна в психологическом плане, "что привело к полной потере им пространственной ориентировки и не позволило отреагировать на правильные подсказки и действия второго пилота".
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из столичного Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. После этой катастрофы Росавиация проводила проверку "Саратовских авиалиний" и выявила ряд существенных нарушений в организации лётной работы. Авиакомпания с 31 мая прекратила полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта и осталась работать в качестве оператора аэропорта "Саратов-Центральный".
Сотрудники МЧС России на месте падения Ан-148 в Раменском районе Московской области
11 февраля, 03:36
Катастрофа самолета Ан-148 (2018)
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МАКАн-148Межгосударственный авиационный комитетМосковская областьПроисшествия
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