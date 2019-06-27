МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Одной из причин катастрофы самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в феврале 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Катастрофа самолета Ан-148-100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех ППД, что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей", - говорится в отчете.

"Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете", - отмечается в документе. В ходе расследования выявлены неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиавластей всех уровней, что привело к выдаче свидетельств авиаперсонала и допуску к полетам экипажа, "не в полной мере удовлетворяющего квалификационным требованиям".

Среди способствующих факторов МАК отмечает спешку экипажа при подготовке к полету из-за позднего прибытия самолета из предыдущего рейса, ряд конструктивных особенностей самолета, низкую культуру безопасности полетов в авиакомпании, неподготовленность экипажа, отсутствие федеральных авиационных правил по сертификации тренажерных устройств имитации полета.

Кроме того, МАК указывает на "повышенное психоэмоциональное напряжение членов экипажа на заключительном этапе полета из-за неспособности разобраться в причинах колебаний значений скорости". Комитет отмечает недостаточную подготовку пилотов в области человеческого фактора и индивидуальные психологические особенности пилотов, а также потерю работоспособности командира воздушного судна в психологическом плане, "что привело к полной потере им пространственной ориентировки и не позволило отреагировать на правильные подсказки и действия второго пилота".