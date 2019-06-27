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РИА Новости

Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в прошедших в Тбилиси беспорядках

Вчера, 19:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" должна нести ответственность за прошедшие в Тбилиси беспорядки.
"Ответственность за то, что произошло в ту ночь, должна понести та деструктивная сила, Михаил Саакашвили и его партия, которая использовала справедливый протест для своих провокационных целей. Они использовали это и затем оставили людей в этой тяжелой ситуации. Это антинациональное действие", - заявил премьер во время встречи с грузинскими СМИ в пятницу..
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Бахтадзе добавил, что в беспорядках и последствиях виноват "осужденный Саакашвили" и его агрессивная команда, пытающаяся постоянно дестабилизовать ситуацию в стране.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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