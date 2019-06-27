Депутат прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. От разрядки напряженности между РФ и США зависит ситуация в системе международной безопасности и решение острых региональных вопросов, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора" с Путиным на саммите G20 в Осаке. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.
"Встреча лидеров России и США нужна не только нашим странам. От разрядки напряженности между Москвой и Вашингтоном зависит ситуация в системе международной безопасности и решение ряда острых региональных вопросов, а также эффективность ответов на глобальные вызовы", - сказал Железняк РИА Новости.
Парламентарий отметил, что темами встречи лидеров РФ и США может стать самый широкий круг вопросов, начиная от наиболее чувствительных и заканчивая направлениями, где страны могли бы успешно сотрудничать.
"Думаю, что будут подняты вопросы безопасности в контексте ДРСМД, кибербезопасность, сирийская и иранская проблематика. Возможно, американский президент инициирует обсуждение уже набившей оскомину темы вмешательства в выборы и ситуации вокруг Украины", - предположил депутат.
26 июня, 18:16Есть целый круг тем. Политолог о предстоящей встрече Путина и Трампа Стали известны подробности предстоящей встречи в Осаке Владимира Путина и Дональда Трампа. Политолог Антон Хащенко в эфире радио Sputnik отметил, что Россия и США объективно заинтересованы в восстановлении взаимодействия по широкому кругу вопросов.
Он подчеркнул, что от понимания сторонами важности обсуждаемых проблем, готовности исполнения достигнутых договоренностей, а также поддержки со стороны мирового сообщества возможных на предстоящей встрече решений зависит дальнейший вектор развития российско-американских отношений и выстраивание системы международного взаимодействия.
"Что касается территориального вопроса России и Японии, то данную тему должны обсуждать две страны без привлечения посредников из США", - заключил Железняк.
Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "Группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также международные организации ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.