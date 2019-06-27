Депутат прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. От разрядки напряженности между РФ и США зависит ситуация в системе международной безопасности и решение острых региональных вопросов, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора" с Путиным на саммите G20 в Осаке. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.

"Встреча лидеров России и США нужна не только нашим странам. От разрядки напряженности между Москвой и Вашингтоном зависит ситуация в системе международной безопасности и решение ряда острых региональных вопросов, а также эффективность ответов на глобальные вызовы", - сказал Железняк РИА Новости.

Парламентарий отметил, что темами встречи лидеров РФ и США может стать самый широкий круг вопросов, начиная от наиболее чувствительных и заканчивая направлениями, где страны могли бы успешно сотрудничать.

"Думаю, что будут подняты вопросы безопасности в контексте ДРСМД, кибербезопасность, сирийская и иранская проблематика. Возможно, американский президент инициирует обсуждение уже набившей оскомину темы вмешательства в выборы и ситуации вокруг Украины", - предположил депутат.

Он подчеркнул, что от понимания сторонами важности обсуждаемых проблем, готовности исполнения достигнутых договоренностей, а также поддержки со стороны мирового сообщества возможных на предстоящей встрече решений зависит дальнейший вектор развития российско-американских отношений и выстраивание системы международного взаимодействия.

"Что касается территориального вопроса России и Японии, то данную тему должны обсуждать две страны без привлечения посредников из США", - заключил Железняк.