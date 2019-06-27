Вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов из-за дождей

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пробки в Москве в вечерний час пик достигли 9 баллов, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.

Сильные дожди обрушились на Москву в четверг днем. Планируется, что они продлятся до позднего вечера.

Движение затруднено в центре города в районах станций метро Лубянка, Театральная и Охотный ряд. Движение стоит на улице Тверская и большая Лубянка. Кроме того, трудности наблюдаются на Бульварном кольце: от Яузского до Петровского бульвара и от Страстного до Тверского бульвара.

Также стоят центральные набережные: Овчинниковская набережная, Болотная и Кремлевская набережные.

Большие трудности с движением наблюдаются практически на всем Садовом кольце: от Зубовского бульвара до улицы Земляной вал, и от Земляного вала до Оружейного переулка.

На протяжении ТТК также есть участки, на которых трудно проехать: в частности, от Лефортовского тоннеля до Русаковской эстакады, и в районе Сущевского вала.