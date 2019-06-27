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РИА Новости

Вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов из-за дождей

Вчера, 19:04
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПробка на Садовом кольце Смоленская площадь
Пробка на Садовом кольце Смоленская площадь
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пробки в Москве в вечерний час пик достигли 9 баллов, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.
Сильные дожди обрушились на Москву в четверг днем. Планируется, что они продлятся до позднего вечера.
Движение затруднено в центре города в районах станций метро Лубянка, Театральная и Охотный ряд. Движение стоит на улице Тверская и большая Лубянка. Кроме того, трудности наблюдаются на Бульварном кольце: от Яузского до Петровского бульвара и от Страстного до Тверского бульвара.
Также стоят центральные набережные: Овчинниковская набережная, Болотная и Кремлевская набережные.
Большие трудности с движением наблюдаются практически на всем Садовом кольце: от Зубовского бульвара до улицы Земляной вал, и от Земляного вала до Оружейного переулка.
На протяжении ТТК также есть участки, на которых трудно проехать: в частности, от Лефортовского тоннеля до Русаковской эстакады, и в районе Сущевского вала.
На МКАД достаточно свободно, вылетные трассы слабо загружены.
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Вчера, 17:02
ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг
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