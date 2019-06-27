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РИА Новости

Грузия стремится сохранить турпоток из России, заявил премьер

Вчера, 18:55
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
© Sputnik / Денис Асланов
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна работает над тем, чтобы турпоток из России не был сокращен.
"Кратковременный план таков, что мы должны суметь своевременно урегулировать возникшие проблемы. Мы должны обеспечить, чтобы доход наших не был уменьшен. Мы работаем по всем направлениям, в том числе, чтобы количество туристов из России не было сокращено", заявил Бахтадзе.
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Премьер добавил, что у правительства существует два плана - краткосрочный, который нацелен на урегулирование всех возникших за последнее время проблем, и долгосрочный, который подразумевает интеграцию, в том числе туристического сектора в мировую экономику. По его словам, самые полезные советы поступают из частного сектора.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Протесты в ГрузииМамука БахтадзеРоссияГрузияВ мире
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