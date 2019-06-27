В ЛНР считают, что Киев откажется от разведения сил у Станицы Луганской

"Больше двух недель назад, 10 июня, они отказались от разведения под надуманным предлогом, потому что якобы было нарушение режима прекращения огня в ночь с 7 на 8 июня, которое они, по нашим данным, сами и организовали. В этот раз они нашли другой повод, чтобы отказаться от разведения. На завтра украинской стороной планируется провокация. Ее представитель планирует публично объявить об отказе от разведения. В качестве повода будет названо наличие объекта гражданской инфраструктуры на участке разведения", - сказал Дейнего РИА Новости.