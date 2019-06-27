В ЛНР считают, что Киев откажется от разведения сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, уполномоченный представитель на переговорах по Донбассу в Минске Владислав Дейнего заявил, что Киев готовит провокации, чтобы отказаться от разведения сил и средств на участке №1 у Станицы Луганской.
"Больше двух недель назад, 10 июня, они отказались от разведения под надуманным предлогом, потому что якобы было нарушение режима прекращения огня в ночь с 7 на 8 июня, которое они, по нашим данным, сами и организовали. В этот раз они нашли другой повод, чтобы отказаться от разведения. На завтра украинской стороной планируется провокация. Ее представитель планирует публично объявить об отказе от разведения. В качестве повода будет названо наличие объекта гражданской инфраструктуры на участке разведения", - сказал Дейнего РИА Новости.
По его словам, Киев требует ликвидировать инфраструктуру на участке разведения, хотя это не предусмотрено Рамочным решением. Он подчеркнул, что все действия сторон должны быть "симметричны и равноценны".
"Все условия разведения должны быть зафиксированы в документах. На сегодня, повторяем, такого условия там нет. Украина тоже должна будет ликвидировать соответствующие объекты, если мы вообще сможем об этом договориться", - подчеркнул полпред ЛНР.
По мнению Дейнего, "Украина только имитирует готовность к разведению сил в Станице Луганской".