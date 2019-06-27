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РИА Новости

Премьер Грузии объяснил, почему отказался выступить в парламенте

Вчера, 18:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМамука Бахтадзе
Мамука Бахтадзе
© РИА Новости / Стрингер
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Мамука Бахтадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что отказался от запланированного ежегодного выступления в парламенте, посчитав, что это было бы неадекватным на фоне происходящих в стране событий и акций протеста.
"Я планировал выступить сегодня в парламенте Грузии с ежегодным правительственным отчетом. Однако, исходя из происходящих в последние дни событий, разговор о том, какие инфраструктурные проекты и реформы осуществляются в сфере Минздрава и сельского хозяйства, было бы неадекватным", - заявил премьер во время встречи с представителями грузинских СМИ.
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Он добавил, что готов по итогам консультаций с депутатами выступить в парламенте в любое время, в том числе на внеочередной сессии.
Выступление Бахтадзе планировалось в четверг, под конец весенней сессии парламента, который завершает работу 28 июня.
Внеочередная сессия может быть назначена президентом страны.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны
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Протесты в ГрузииМамука БахтадзеГрузияВ мире
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