Премьер Грузии объяснил, почему отказался выступить в парламенте

ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что отказался от запланированного ежегодного выступления в парламенте, посчитав, что это было бы неадекватным на фоне происходящих в стране событий и акций протеста.

"Я планировал выступить сегодня в парламенте Грузии с ежегодным правительственным отчетом. Однако, исходя из происходящих в последние дни событий, разговор о том, какие инфраструктурные проекты и реформы осуществляются в сфере Минздрава и сельского хозяйства, было бы неадекватным", - заявил премьер во время встречи с представителями грузинских СМИ.

Он добавил, что готов по итогам консультаций с депутатами выступить в парламенте в любое время, в том числе на внеочередной сессии.

Выступление Бахтадзе планировалось в четверг, под конец весенней сессии парламента, который завершает работу 28 июня.

Внеочередная сессия может быть назначена президентом страны.