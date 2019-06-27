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РИА Новости

Музей истории Киева попросил новое здание из-за переезда офиса Зеленского

Вчера, 18:45
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КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Коллектив музея истории Киева в связи с переездом офиса президента Украины Владимира Зеленского в здание Украинского дома, где сейчас находится музей, просит главу государства содействовать выделению нового помещения.
Ранее Специалисты представили Зеленскому концепцию переноса администрации президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.
"Если будет окончательно принято решение о перемещении офиса президента в Украинский дом, уникальным фондам музея истории города Киева грозит гибель, поскольку очередное временное и несоответствующее помещение будет способствовать их разрушению и возможном окончательному уничтожению", - говорится в сообщении на сайте музея, опубликованном в четверг.
При этом коллектив просит Зеленского содействовать в передаче здания памятника архитектуры "Гостиный двор" в коммунальную собственность Киева с последующим приспособлением здания под нужды музея. В музее отметили, что в данный момент на четвертом и пятом этажах знания госпредприятия Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" находятся музейные фонды, которые насчитывают около 300 тысяч археологических экспонатов, реликвий городского самоуправления, живописи и графики. По мнению коллектива, здание "Гостиного двора" позволят обеспечить надлежащее функционирование музея.
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Ранее заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что в окружении Зеленского ищут офис для переноса администрации с Банковой улицы в центре Киева. Позже издание Liga.net со ссылкой на источники из окружения Зеленского сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича". Глава президентской администрации Андрей Богдан заявил, что переезд планируется в новый офис со стеклянными стенами.
Украинский дом – международный конгресс-центр, расположенный на Европейской площади в Киеве. Здание было построено как Киевский филиал Центрального музея Ленина. Нынешнее название здание получило после объявления независимости Украины.
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