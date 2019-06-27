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РИА Новости

В ДРК 36 человек погибли при обрушении шахты

Вчера, 18:36
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По крайней мере 36 нелегальных шахтеров погибли в результате обрушения шахты в провинции Луалаба на юге Демократической республики Конго, сообщает портал Actualite со ссылкой на местные власти.
"Я очень опечален тем, что хороню каждую неделю мертвых в Луалаба. Несмотря на призывы, запрещающие незаконный въезд в этот карьер, копатели не обращают на это внимания", - передает портал слова губернатора этой провинции Ришара Муйеджа Мангеса Манса (Richard Muyej Manguez Mans). Он также добавил, что горнодобывающая компания KCC, шахта которой обвалилась, может закрыться из-за инцидента, что скажется на экономике провинции.
Отмечается, что пока это предварительные данные, поскольку под обломками могут находиться тела других погибших.
Портал также уточняет, что компания Kamoto Copper Company (KCC) занимается добычей меди и кобальта в провинции Луалаба. В ноябре 2018 года компания временно приостановила экспорт и продажу кобальта в рамках своего проекта в ДРК из-за обнаружения урана.
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