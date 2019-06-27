В ДРК 36 человек погибли при обрушении шахты

"Я очень опечален тем, что хороню каждую неделю мертвых в Луалаба. Несмотря на призывы, запрещающие незаконный въезд в этот карьер, копатели не обращают на это внимания", - передает портал слова губернатора этой провинции Ришара Муйеджа Мангеса Манса (Richard Muyej Manguez Mans). Он также добавил, что горнодобывающая компания KCC, шахта которой обвалилась, может закрыться из-за инцидента, что скажется на экономике провинции.