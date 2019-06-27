В Госдуме прокомментировали переговоры по освобождению пленных в Донбассе

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Реакция властей Киева на действия самопровозглашенных ДНР и ЛНР в части обмена пленными продемонстрирует степень готовности новых украинских властей к переводу кризиса на Донбассе из горячей фазы в мирную, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В Минске в четверг состоялись переговоры главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с лидером ДНР Денисом Пушилиным и лидером ЛНР Леонидом Пасечником, в ходе которых самопровозглашенные республики согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе. Передача четырех пленных состоится в пятницу.

"Этот важный односторонний гуманный шаг можно только приветствовать, хотелось бы, чтобы и власти Украины ответили тем же. До сих пор, к сожалению, никаких конструктивных инициатив и действий со стороны Киева по урегулированию ситуации на Донбассе предпринято не было. Реакция Киева на действия ДНР и ЛНР станет демонстрацией степени готовности новых украинских властей к переводу кризиса на Донбассе из горячей фазы в мирную", - сказал Железняк РИА Новости.

При этом, считает депутат, нельзя забывать о том, что нынешний президент Украины ранее публично исключал возможность переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

"Усилия контактной группы и всех сил, заинтересованных в скорейшем прекращении противостояния Киева и Донбасса, должны быть всесторонне поддержаны мировым сообществом", - подчеркнул депутат.