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РИА Новости

ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицы

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может препятствовать дальнейшему снижению безработицы в стране, говорится в информационно-аналитическом комментарии об экономике ЦБ РФ за май.
"В мае 2019 года безработица осталась вблизи минимального уровня – 4,6% SA (очищенная от сезонности - ред.) При этом спрос на рабочую силу, по данным HeadHunter, впервые с лета 2017 года сократился на 4% в годовом сопоставлении, что, вероятно, обусловлено замедлением роста экономической активности. Данные опросов также свидетельствуют об ухудшении настроений работодателей (PMI занятости – 48,8 SA). Сохранение текущих тенденций может препятствовать дальнейшему снижению безработицы", - говорится в комментарии.
Аналитики ЦБ отмечают, что в условиях стагнации реальных располагаемых доходов потребительский спрос оставался сдержанным, в мае продолжилось замедление темпа прироста оборота розничной торговли до 1,4%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в апреле.
Рост продаж замедлился в основном за счет непродовольственных товаров - 1% в мае, что на 0,7 процентного пункта меньше апрельских показателей. Также значительно сократились объемы продаж автомобилей - на 6,7%, однако в то же время рост продаж продуктов питания составил 1,7% в годовом выражении после 1,5% в предыдущем месяце.
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Вместе с этим авторы комментария обращают внимание на пересмотр Росстатом данных о годовом темпе прироста реальной зарплаты за апрель - до 3,1% с 1,6%. Как отмечают аналитики, в мае годовой темп прироста реальной зарплаты оценивается в 2,8%, а по прогнозу ЦБ во втором и третьем кварталах он составит около 2%.
В середине июня Банк России снизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%, при этом регулятор по-прежнему ожидает роста российской экономики в 2020 году на уровне 1,8-2,3%, в 2021 году - на уровне 2-3%. При этом, на взгляд ЦБ, произойдёт ускорение роста ВВП РФ во втором квартале до 0,5-1%, а в третьем квартале - до 0,8-1,3% по мере реализации национальных проектов и увеличения госинвестиций. В первом квартале рост экономики составил 0,5%.
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