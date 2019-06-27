ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицы

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может препятствовать дальнейшему снижению безработицы в стране, говорится в информационно-аналитическом комментарии об экономике ЦБ РФ за май.

"В мае 2019 года безработица осталась вблизи минимального уровня – 4,6% SA (очищенная от сезонности - ред.) При этом спрос на рабочую силу, по данным HeadHunter, впервые с лета 2017 года сократился на 4% в годовом сопоставлении, что, вероятно, обусловлено замедлением роста экономической активности. Данные опросов также свидетельствуют об ухудшении настроений работодателей (PMI занятости – 48,8 SA). Сохранение текущих тенденций может препятствовать дальнейшему снижению безработицы", - говорится в комментарии.

Аналитики ЦБ отмечают, что в условиях стагнации реальных располагаемых доходов потребительский спрос оставался сдержанным, в мае продолжилось замедление темпа прироста оборота розничной торговли до 1,4%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в апреле.

Рост продаж замедлился в основном за счет непродовольственных товаров - 1% в мае, что на 0,7 процентного пункта меньше апрельских показателей. Также значительно сократились объемы продаж автомобилей - на 6,7%, однако в то же время рост продаж продуктов питания составил 1,7% в годовом выражении после 1,5% в предыдущем месяце.

Вместе с этим авторы комментария обращают внимание на пересмотр Росстатом данных о годовом темпе прироста реальной зарплаты за апрель - до 3,1% с 1,6%. Как отмечают аналитики, в мае годовой темп прироста реальной зарплаты оценивается в 2,8%, а по прогнозу ЦБ во втором и третьем кварталах он составит около 2%.