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РИА Новости

Эксперт прокомментировал ситуацию "двоевластия" во внешней политике Киева

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ситуация с "двоевластием" во внешней политике Украины сохранится до выборов в Верховную раду на фоне отсутствия координации действий украинского МИД и президента Владимира Зеленского, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД страны на международной арене из интернета. Он добавил, что глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам.
"Эта ситуация говорит о том, что Зеленский не зря поставил вопрос о выборах Верховной рады. Почему Климкин остается (главой МИД), несмотря на то, что он сам подал в отставку и Зеленский захотел, чтобы он подал в отставку?... Верховная рада не утвердила отставку Климкина, поэтому он остается министром иностранных дел, хотя, по сути, остается оппозицией, проигравшей выборы, так как он человек (экс-президента Петра) Порошенко… Эта ситуация такого двоевластия так и сохранится до окончания выборов и формирования нового состава Верховной рады ", - сказал РИА Новости эксперт.
По словам Жарихина, возникшая ситуация противоестественна и затягивает переходный период на Украине, которая оказывается в состоянии "двоевластия"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 09:51
"Лучше бы извинились". Эксперт о заявлении Климкина по задержанным морякамУкраина отказывается рассматривать предложения РФ по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Киев понимает свою неправоту, но не хочет ее признать, отметил в эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
Он подчеркнул, что в связи с этим вероятен застой во внешнеполитической деятельности страны. Это касается, в том числе, ситуации с украинскими моряками, арестованными в РФ после инцидента в районе Керченского пролива за нарушение границы в конце ноября 2018 года. По словам Жарихина, президент Украины, возможно, был бы готов пойти на уступки по вопросу возвращения моряков, однако действия главы МИД страны этому мешают.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЖарихинВерховная Рада УкраиныВ мире
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