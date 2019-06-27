Эксперт прокомментировал ситуацию "двоевластия" во внешней политике Киева

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ситуация с "двоевластием" во внешней политике Украины сохранится до выборов в Верховную раду на фоне отсутствия координации действий украинского МИД и президента Владимира Зеленского, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД страны на международной арене из интернета. Он добавил, что глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам.

"Эта ситуация говорит о том, что Зеленский не зря поставил вопрос о выборах Верховной рады. Почему Климкин остается (главой МИД), несмотря на то, что он сам подал в отставку и Зеленский захотел, чтобы он подал в отставку?... Верховная рада не утвердила отставку Климкина, поэтому он остается министром иностранных дел, хотя, по сути, остается оппозицией, проигравшей выборы, так как он человек (экс-президента Петра) Порошенко… Эта ситуация такого двоевластия так и сохранится до окончания выборов и формирования нового состава Верховной рады ", - сказал РИА Новости эксперт.

По словам Жарихина, возникшая ситуация противоестественна и затягивает переходный период на Украине, которая оказывается в состоянии "двоевластия"

Он подчеркнул, что в связи с этим вероятен застой во внешнеполитической деятельности страны. Это касается, в том числе, ситуации с украинскими моряками, арестованными в РФ после инцидента в районе Керченского пролива за нарушение границы в конце ноября 2018 года. По словам Жарихина, президент Украины, возможно, был бы готов пойти на уступки по вопросу возвращения моряков, однако действия главы МИД страны этому мешают.