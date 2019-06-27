Директор Алибасова пояснил свои слова о том, что отравление было спектаклем

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Тема здоровья Бари Алибасова привлекла повышенное внимание, поскольку представители активно информировали общество о его состоянии, но никакого обмана в происходящем не было, доказательства уже предоставлены, сказал РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее сообщалось, что Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Сын Алибасова 17 июня сообщил РИА Новости, что его отца выписали из больницы.
Позже в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара, на эту мысль многих навело столь быстрое выздоровление продюсера и наличие некоторых несоответствий в произошедшем. В четверг газета "Вечерняя Москва" опубликовала интервью Горжанкина, в котором он назвал произошедшее "спектаклем".
"Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни - это спектакль. Я имел в виду в таком контексте. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения. Положили Бари Алибасова в больницу, и можно было бы сидеть и молчать. А мы информировали, сообщали о том, как он себя чувствует, какие заявления делает. Поэтому тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть", - сказал Горжанкин агентству.
Он отметил, что Бари Алибасов хорошо себя чувствует и полон творческих планов, которые он огласит в ближайшие дни.