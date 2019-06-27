Директор Алибасова пояснил свои слова о том, что отравление было спектаклем

"Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни - это спектакль. Я имел в виду в таком контексте. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения. Положили Бари Алибасова в больницу, и можно было бы сидеть и молчать. А мы информировали, сообщали о том, как он себя чувствует, какие заявления делает. Поэтому тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть", - сказал Горжанкин агентству.