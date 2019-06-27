В Волгограде локализовали пожар на складе рынка стройматериалов

ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров
"В 18.59 по местному времени (17.59 мск) пожар локализован. Угрозы распространения нет", - сообщили в ведомстве.