Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T18:18Z
https://ria.ru/20190627/1555986578.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155598/48/1555984884_0:0:924:520_1036x0_80_0_0_375e1e0d7323cb487e9704d5a220d527.jpg
РИА Новости

В Волгограде локализовали пожар на складе рынка стройматериалов

Вчера, 18:17
5049
© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров
"В 18.59 по местному времени (17.59 мск) пожар локализован. Угрозы распространения нет", - сообщили в ведомстве.
414534
Обсудить 0
ВолгоградПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
В Волгограде загорелся склад на рынке стройматериалов
РИА
Новости
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Лента
новостей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу отказался комментировать сообщения о назначении Евкурова своим замом
Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году
Депутат Старошайговского района Мордовии от партии Единая Россия Татьяна Шишканова
Мордовский депутат в резкой форме ответила местному жителю
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Член словацкой делегации в ПАСЕ объяснил подписание протеста против России
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Директор Алибасова пояснил свои слова о том, что отравление было спектаклем
Народный артист России Юрий Ошеров на вручении Золотого Арлекина
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
В Астраханской области обнаружили тело шкипера в трюме нефтеналивной баржи
В Казахстане жители пострадавшего от взрывов города потребовали переселения
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Эксперт прокомментировал ситуацию "двоевластия" во внешней политике Киева
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
Лента новостейМолния