В Волгограде локализовали пожар на складе рынка стройматериалов

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда

ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров