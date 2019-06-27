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РИА Новости

Банк "Открытие" учтет позицию ЦБ по рекламному слогану

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Банк "Открытие" учтет позицию Банка России как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Банк "Открытие" ранее в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. Регулятор намерен принять меры к ответственным за данную ситуацию. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что может применить меры антимонопольного реагирования к банку за слоган, видит в этом недобросовестную конкуренцию.
"Банк "Открытие" учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновлённый слоган, который представит позднее", - заявили в пресс-службе кредитной организации.
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