Банк "Открытие" учтет позицию ЦБ по рекламному слогану

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Банк "Открытие" учтет позицию Банка России как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Банк "Открытие" ранее в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. Регулятор намерен принять меры к ответственным за данную ситуацию. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что может применить меры антимонопольного реагирования к банку за слоган, видит в этом недобросовестную конкуренцию.