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РИА Новости

Парламент Туниса проведет экстренное заседание

Вчера, 18:16
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер парламента Мухаммад ан-Насер созвал экстренное заседание парламента с участием всех руководителей политических блоков, сообщает новостной портал Tunisie Numerique.
По данным портала, заседание созвано для обсуждения произошедших утром в четверг терактов, а также резкого ухудшения здоровья президента страны Гаида ас-Себси.
В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены.
Позже местные СМИ сообщили, что тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Советник президента Туниса в четверг опроверг появившуюся ранее информацию о его кончине.
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