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РИА Новости
Новое оружие России

Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытание новой баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн — РИА Новости. Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".
В соответствующей брошюре, доступной для посетителей форума, указано, что дальность стрельбы "Сармата" составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — около десяти тонн.
© РИА НовостиРС - 28 "Сармат"
РС - 28 Сармат
© РИА Новости
РС - 28 "Сармат"
Масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра. Тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
На форуме также размещен макет ракеты, которая по терминологии НАТО называется "Сатаной-2".
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту начались в 2011 году.
Концепцией комплекса "Сармат" является доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО.
В прошлом году Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.
Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С (в центре) во время динамической экспозиции на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
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Примерить новую броню. Какое оружие получила российская армия в 2018-м
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Обсудить 32
Новое оружие РоссииСармат (ракета)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Мне лично интереснее характеристики новых мусороперерабатывающих заводов, онкологических центров и космических телескопов. Приходится читать на английском((
27 июня, 18:33
ЕМЕнисей Могучий
1132130174
Так у Запада сейчас есть другое, проверенное оружие - оффшоры, кумовство и коррупция в странах-противниках. И с этим оружием не то что никто не борется, а наоборот - сами развивают.
27 июня, 19:14
Шурик Байнейм
101201031
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