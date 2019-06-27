Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн — РИА Новости. Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".

В соответствующей брошюре, доступной для посетителей форума, указано, что дальность стрельбы "Сармата" составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — около десяти тонн.

Масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра. Тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

На форуме также размещен макет ракеты, которая по терминологии НАТО называется "Сатаной-2".

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту начались в 2011 году.

Концепцией комплекса "Сармат" является доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО.