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РИА Новости

Макрон хочет созвать саммит в "нормандском формате", заявила посол Франции

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы в ближайшем будущем организовать саммит в "нормандском формате" по Украине, сказала посол Франции в РФ Сильви Берманн.
"В области дипломатических отношений президент Французской Республики хотел бы организовать в ближайшем будущем саммит в "нормандском формате", - сказала Берманн в Совете Федерации на встрече с зампредом СФ Ильясом Умахановым.
По ее словам, Макрон продолжает регулярно вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по Сирии и целому ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече советников, которые подготовят мероприятие на уровне глав государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция). Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Париже. 17 июня 2019
17 июня, 20:17
Такие простые сложные шаги. Киев назвал условия для переговоров в МинскеПрезидент Украины Владимир Зеленский назвал условия для возобновления переговоров в "нормандском формате". И тут напрашивается вопрос – не лучше было бы для начала сесть за стол переговоров с представителями Донбасса? Но Киев опять не готов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Эммануэль МакронФранцияВ мире
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