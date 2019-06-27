Макрон хочет созвать саммит в "нормандском формате", заявила посол Франции

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы в ближайшем будущем организовать саммит в "нормандском формате" по Украине, сказала посол Франции в РФ Сильви Берманн.

"В области дипломатических отношений президент Французской Республики хотел бы организовать в ближайшем будущем саммит в "нормандском формате", - сказала Берманн в Совете Федерации на встрече с зампредом СФ Ильясом Умахановым.

По ее словам, Макрон продолжает регулярно вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по Сирии и целому ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече советников, которые подготовят мероприятие на уровне глав государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция). Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.