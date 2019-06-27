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РИА Новости

В Госдуме предложили Зеленскому условия по возвращению украинских моряков

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки в суде
Задержанные украинские моряки в суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Освобождению украинских военных моряков, задержанных за нарушение государственной границы России в Керченском проливе, должны предшествовать не артистические заявления, а встречные шаги со стороны украинских властей, в частности, освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
В четверг на брифинге украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.
"Со стороны Украины должны предшествовать встречные шаги по освобождению политзаключеных, таких как Кирилл Вышинский, а также крымчан, пострадавших за свои убеждения, а не артистические заявления и обращения. В вопросах судеб людей непозволительно играть на публику. Зеленскому стоит для начала обратиться к президенту России с просьбой о встрече. Сесть за стол переговоров и обсудить актуальную повестку, чтобы снять напряженность между двумя странами. Диалог должен быть глаза в глаза, а не через СМИ. Это позволит решить многие вопросы, в том числе по украинским морякам", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленскому также стоит признать, что инцидент в Керченском проливе был спланированной провокацией, за которой стоял его предшественник на президентском посту Петр Порошенко.
"Если моряков завтра отпустить, то возникнет прецедент, что можно нарушать суверенные российские границы безнаказанно и совершать вооруженные прорывы", - сказал Шеремет.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 09:51
"Лучше бы извинились". Эксперт о заявлении Климкина по задержанным морякамУкраина отказывается рассматривать предложения РФ по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Киев понимает свою неправоту, но не хочет ее признать, отметил в эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
Он полагает, что моряков оправдывает лишь то, что их заставил выполнить приказы Порошенко, который, по словам Шеремета, и "должен понести основную тяжесть ответственности".
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 13:14
Захарова: Киеву нужны не задержанные моряки, а только шум вокруг них
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту, а апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 17:49
Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по украинским морякам
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКирилл ВышинскийГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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