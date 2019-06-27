В Госдуме предложили Зеленскому условия по возвращению украинских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Освобождению украинских военных моряков, задержанных за нарушение государственной границы России в Керченском проливе, должны предшествовать не артистические заявления, а встречные шаги со стороны украинских властей, в частности, освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В четверг на брифинге украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

"Со стороны Украины должны предшествовать встречные шаги по освобождению политзаключеных, таких как Кирилл Вышинский, а также крымчан, пострадавших за свои убеждения, а не артистические заявления и обращения. В вопросах судеб людей непозволительно играть на публику. Зеленскому стоит для начала обратиться к президенту России с просьбой о встрече. Сесть за стол переговоров и обсудить актуальную повестку, чтобы снять напряженность между двумя странами. Диалог должен быть глаза в глаза, а не через СМИ. Это позволит решить многие вопросы, в том числе по украинским морякам", - сказал Шеремет.

По его словам, Зеленскому также стоит признать, что инцидент в Керченском проливе был спланированной провокацией, за которой стоял его предшественник на президентском посту Петр Порошенко.

"Если моряков завтра отпустить, то возникнет прецедент, что можно нарушать суверенные российские границы безнаказанно и совершать вооруженные прорывы", - сказал Шеремет.

Он полагает, что моряков оправдывает лишь то, что их заставил выполнить приказы Порошенко, который, по словам Шеремета, и "должен понести основную тяжесть ответственности".

Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту, а апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.