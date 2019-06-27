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РИА Новости

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Вчера, 18:06
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. В мэрии Новороссийск утверждают, что журналистка местной газеты, которая заявила в полицию, что во время съемки на нее напала помощница мэра, вела себя агрессивно, замахивалась на сотрудников и мешала аварийно-восстановительным работам на месте прорыва канализации.
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты. По ее словам, место аварии находилось в непосредственной близости от черноморского лимана, который выходит к популярному городскому пляжу "Алексино".
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Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове. По словам девушки, после инцидента она оказалась на больничном и подала заявления в полицию и СК. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили об организации проверки.
В пресс-службе мэрии Новороссийска сначала предложили дождаться оценки действий и журналистки, и сотрудника администрации со стороны правоохранительных органов, отказавшись отвечать на вопрос о должности участвовавшего в конфликте сотрудника. Но позже сообщили, что речь идет о помощнице главы города Анжелике Коваленко.
"По словам помощника главы города, представитель "Нашей газеты" пыталась вмешаться в работу сотрудников МУП "Водоканал", вела себя агрессивно, мешала проведению работ… Журналист отказалась выполнять требования, что могло создать небезопасную ситуацию и привести к травмированию", - пояснили в администрации Новороссийска со ссылкой на слова Коваленко.
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По данным пресс-службы мэрии, ссылающейся на чиновницу, журналистка требовала комментариев от занятых восстановительными работами сотрудников "Водоканала" и даже толкнула одного из них. "Я увидела, как она замахнулась на сотрудника и резко подняла вверх руку с телефоном. Опасаясь, что журналист может ударить меня телефоном по голове, машинально схватилась за него, чтобы предотвратить удар", - цитирует пресс-служба помощницу главы города.
В сообщении также отмечается, что, если бы с Макаренко что-либо произошло на месте аварии, издание и родные девушки могли обвинить "Водоканал" в несоблюдении правил техники безопасности и допуске постороннего человека на площадку.
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НовороссийскКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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