Чеховский театральный фестиваль показал в Москве "11 воинов Джеки Чана"

МОСКВА, 27 июн - Проект "Россия-Китай: главное". "11 воинов" Джеки Чана в Москве. Чеховский театральный фестиваль предоставил россиянам уникальную возможность увидеть шоу учеников великого мастера. Трансформация боевого искусства - от практик монахов Шаолиня до современных техник. Что показала российскому зрителю необычная труппа из Китая, выясняли корреспонденты Спутник. . "11 воинов" Джеки Чана в Москве. Чеховский театральный фестиваль предоставил россиянам уникальную возможность увидеть шоу учеников великого мастера. Трансформация боевого искусства - от практик монахов Шаолиня до современных техник. Что показала российскому зрителю необычная труппа из Китая, выясняли корреспонденты Спутник.

Одиннадцать танцоров выполняют сложные акробатические и каскадерские трюки: прыгают в середину зрительного зала, раскачиваются на канатах над сценой, стоят высокие живые пирамиды. Все это без страховки и спецэффектов. За этими витиеватыми трюками ежедневные тренировки и большой опыт.

Танцор Ху Минву за старшего. Он руководит коллективом, оттачивает вместе с остальными движения на сцене в отсутствие Джеки Чана. О своей работе Ху Минву поделился в интервью Sputnik.

"Уже 13 лет, как мы работаем вместе, под руководством Джеки Чана. Мы вместе, потому что нас объединяет любовь к боевым искусствам и сцене. Это одновременно и работа и личностный рост, и смех и слезы. За это время мы очень сблизились друг с другом. И мы гордимся тем, что нам выпала такая уникальная возможность рассказывать людям о китайском боевом искусстве!", - заявил он.

© Sputnik / Кристина Савицкая Сцена из спектакля "11 воинов" © Sputnik / Кристина Савицкая Сцена из спектакля "11 воинов"

Юношей в коллективе обучают балету и музыке, вокалу и каллиграфии, оттачивают каскадерские трюки, которые им демонстрирует Джеки Чан.

"Учиться нужно многому. Не только самому бою, но и другим аспектам: музыке, пению, танцам и каскадерским трюкам", - сказал Ху Минву.

Джеки Чан в 2006 в свою танцевальную труппу лично отобрал одиннадцать мальчиков. На тот момент самому младшему участнику исполнилось 11 лет, а самому старшему 18. Сейчас состав расширился до 26 человек, которые по очереди сменяют друг друга на сцене. Своего старшего товарища ребята тепло называют "старший брат" - для них Джеки близкий друг и семья.

"Джеки Чан сам сформировал труппу, подобрал нас. И у нас с ним не просто рабочие отношения. Он для нас пример, как на сцене, так и в жизни. Мы вместе работаем, едим и даже убираемся! Он очень отзывчивый, добрый и заботливый человек. Для нас он старший брат, на которого мы равняемся", - отметил Ху Минву.