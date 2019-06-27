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РИА Новости

Минэкономразвития не разрабатывает проект о контроле за расходами россиян

Вчера, 17:56
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минэкономразвития не разрабатывает законопроект о контроле за расходами россиян, эта тема обсуждается на экспертных площадках, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее в четверг заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина, выступая на конференции, сообщила, что министерство рассматривает идею введения системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
Вчера, 16:48
Эксперт прокомментировал идею системного контроля расходов россиян
Она назвала эту тему трепетной, а идею - сырой, однако отметила, что сейчас министерство готовит доклад по легализации бизнеса к Госсовету в котором предполагает предложить рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов. Панина также заявила, что к этой теме нужно подходит аккуратно, а идею поддерживают не все. Она не упоминала, что министерство готовит соответствующий законопроект.
"Минэкономразвития не ведет разработку законопроекта "о контроле за расходами" российских граждан и не имеет планов по его разработке. Отметим также, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках", - пояснили в пресс-службе.
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