В четырех департаментах Франции объявили красный уровень погодной опасности

"Жара: красный уровень опасности в четырех департаментах на юго-востоке Франции: Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз", - говорится в сообщении министерства внутренних дел в Twitter.

В своем сообщении МВД Франции призывает жителей быть бдительными, поскольку пострадать от жары могут даже люди с крепким здоровьем.

В свою очередь метеорологическая служба Франции сообщила, что в 76 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее МВД Франции предупредило о возросшем риске лесных пожаров в связи с аномально жаркой погодой. Отмечалось, что пик высоких температур придется на четверг и пятницу, когда столбик термометров может подняться выше 40 градусов в некоторых регионах. Как сообщили французские СМИ, несколько сотен школ в стране закрыты из-за жары.