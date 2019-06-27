В четырех департаментах Франции объявили красный уровень погодной опасности

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Высокий - красный - уровень погодной опасности объявлен в четверг в четырех департаментах Франции из-за жары.
"Жара: красный уровень опасности в четырех департаментах на юго-востоке Франции: Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз", - говорится в сообщении министерства внутренних дел в Twitter.
В своем сообщении МВД Франции призывает жителей быть бдительными, поскольку пострадать от жары могут даже люди с крепким здоровьем.
В свою очередь метеорологическая служба Франции сообщила, что в 76 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности.
Ранее МВД Франции предупредило о возросшем риске лесных пожаров в связи с аномально жаркой погодой. Отмечалось, что пик высоких температур придется на четверг и пятницу, когда столбик термометров может подняться выше 40 градусов в некоторых регионах. Как сообщили французские СМИ, несколько сотен школ в стране закрыты из-за жары.
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