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РИА Новости

В четырех департаментах Франции объявили красный уровень погодной опасности

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Высокий - красный - уровень погодной опасности объявлен в четверг в четырех департаментах Франции из-за жары.
"Жара: красный уровень опасности в четырех департаментах на юго-востоке Франции: Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз", - говорится в сообщении министерства внутренних дел в Twitter.
В своем сообщении МВД Франции призывает жителей быть бдительными, поскольку пострадать от жары могут даже люди с крепким здоровьем.
В свою очередь метеорологическая служба Франции сообщила, что в 76 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности.
Ранее МВД Франции предупредило о возросшем риске лесных пожаров в связи с аномально жаркой погодой. Отмечалось, что пик высоких температур придется на четверг и пятницу, когда столбик термометров может подняться выше 40 градусов в некоторых регионах. Как сообщили французские СМИ, несколько сотен школ в стране закрыты из-за жары.
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