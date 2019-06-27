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РИА Новости
Новое оружие России

Российская армия получит новейшие вертолеты спецназначения к 2021 году

Вчера, 17:53
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Минобороны РФ в 2020-2021 годах получит первую партию из десяти новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
"По поставкам Ми-8 АМТШ-ВН - это десять машин в 2020-2021 годы. Эти машины могут выполнять задачи в самых сложных метеоусловиях. Там будут установлен комплекс обороны, пулемет "Корд", применяются очки ночного видения",- сказал Богинский на выставке "Армия-2019" после подписания соответствующего контракта.
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По его словам, сейчас завершается "ниокровская работа" по этому вертолету.
"Опытный образец уже есть. "Серия" начнется после подписания контракта. Вертолет дополняется спецоборудованием по требованию Минобороны с учетом сирийского опыта эксплуатации", - добавил Богинский.
На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметров.
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Модернизированный вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.
Машина оснащена цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.
Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели.
Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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