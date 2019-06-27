Минобороны получит первые 18 Ми-28НМ до 2021 года

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Минобороны РФ до 2021 года получит 18 ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", остальные 80 машин - до 2027 года, сообщил журналистам на выставке "Армия-2019" после подписания соответствующего контракта генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Два Ми-28НМ установочной партии уже переданы Минобороны, они подключены к испытаниям в рамках проводимых опытно-конструкторских работ. Один из них стоит на закрытой экспозиции на выставке "Армия-2019".
"За первые три года предполагается поставка по шесть машин, т.е. 18 вертолетов зпервые три года. С 2023 по 2027 годы будут поставлены 80 машин, то есть по 16 в год", - сказал Богинский.
Ранее в четверг замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что военное ведомство заказало 98 вертолетов Ми-28НМ.
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11 июня, 12:25"Видит дальше, слышит лучше, стреляет точнее". Эксперт о вертолете Ми-28НМИсточник сообщил о планах Минобороны по закупке почти ста ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Как рассказал в эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, их модернизация проведена с учетом сирийского боевого опыта.