Ученые обнаружили новый способ лечения рака

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ученые из университета штата Орегон разработали новый метод борьбы с раком, сообщается в пресс-релизе на Ученые из университета штата Орегон разработали новый метод борьбы с раком, сообщается в пресс-релизе на Phys.org

Для уничтожения раковых клеток они решили использовать магнитные наночастицы. Их вводят в опухоль, а затем подвергают воздействию переменного магнитного поля. В результате частицы нагреваются до 38 градусов Цельсия, из-за чего раковые клетки гибнут.

Отмечается, что для некоторых опухолей прямая инъекция невозможна, поэтому при раке яичников или простаты наночастицы предлагается вводить в вену или брюшную полость.

Сложнее всего ученым было определить подходящий тип наночастиц, чтобы их можно было регулярно вводить в человеческое тело в безопасных дозах и при этом они могли бы нагреваться до необходимой температуры.