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РИА Новости

Ученые обнаружили новый способ лечения рака

Вчера, 17:48
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CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп
CC0 / kkolosov / Микроскоп
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ученые из университета штата Орегон разработали новый метод борьбы с раком, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Для уничтожения раковых клеток они решили использовать магнитные наночастицы. Их вводят в опухоль, а затем подвергают воздействию переменного магнитного поля. В результате частицы нагреваются до 38 градусов Цельсия, из-за чего раковые клетки гибнут.
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Отмечается, что для некоторых опухолей прямая инъекция невозможна, поэтому при раке яичников или простаты наночастицы предлагается вводить в вену или брюшную полость.
Сложнее всего ученым было определить подходящий тип наночастиц, чтобы их можно было регулярно вводить в человеческое тело в безопасных дозах и при этом они могли бы нагреваться до необходимой температуры.
В результате исследователи разработали шестиугольные частицы оксида железа с дополнением кобальта и марганца. Их помещали внутрь биоразлагаемой оболочки и испытывали на мышиной модели рака яичников.
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