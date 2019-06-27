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РИА Новости
Культура

Актеры "Игры престолов" воссоединились ради детских видео

Вчера, 20:57
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© Bighead Littlehead (2011 – ...)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead (2011 – ...)
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Конан О’Брайен показал актерам Киту Харингтону, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Айзеку Хэмпстеду-Райту рабочие кадры из первого сезона, когда актеры были гораздо моложе, а проект еще не достиг такой популярности.
Мэйси Уильямс, которой в тот момент было 14 лет, сказала, что будет дружить со своей "сестрой" Софи Тернер много-много лет, а юный Кит Харингтон рассказывал о том, как ему нравятся сцены, где он сражается на мечах.
Нарезка из ранних интервью получилась очень трогательной. Звезды сериала еле сдерживали слезы.
Мэйси Уильямс в сериале Игра престолов
26 июня, 13:46
Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале
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КультураКино и сериалыНовости культурыСофи ТернерМэйси УильямсКит ХарингтонИгра престолов (сериал)
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