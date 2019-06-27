Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до пяти тысяч "квадратов"

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда

ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Площадь пожара на складе на рынке стройматериалов в Волгограде увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 300 квадратных метров.