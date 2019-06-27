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РИА Новости

Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до пяти тысяч "квадратов"

Вчера, 17:41
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
© МЧС России
ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Площадь пожара на складе на рынке стройматериалов в Волгограде увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 300 квадратных метров.
"В настоящее время площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Огнеборцы продолжают свою работу. Им удалось не допустить распространения огня на близлежащие здания и строения", - сообщили в ведомстве.
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