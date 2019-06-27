Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T17:38Z
https://ria.ru/20190627/1555984172.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:108:2963:1775_1036x0_80_0_0_d79392186814640c7d64a5b9206b6761.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которого пытались связать

Вчера, 17:38
1385
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мальчик, которого пытались привязать к кровати в больнице, и его сестра находятся в Морозовской больнице и чувствуют себя хорошо, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи завели уголовное дело на практикантку детской больницы в Москве, которая пыталась привязать ребенка к кровати. По решению главврача она отстранена от прохождения практики в этом медицинском учреждении. Также отмечается, что больница проинформировала о данном инциденте руководство медицинского колледжа, где девушка проходила обучение.
"Дети чувствуют себя хорошо, они активны, общительны, подвижны", - сказала Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.
Пресс-служба детского омбудсмена со ссылкой на слова главврача Морозовской больницы Елены Петряйкиной сообщает, что острых заболеваний у детей нет, проводится мониторинг здоровья и контрольные обследования.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
26 июня, 12:38
Кузнецова предложила привлечь детей к оценке образовательных программ
Ранее омбудсмен отмечала, что дети попадали в ее поле внимания, когда их доставили в больницу некоторое время назад после подозрения в фактах насилия в приемной семье. В пресс-службе уточнили, что сейчас решается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей.
"До выяснения всех обстоятельств сейчас рассматриваются несколько вариантов – это устройство в замещающую семью либо в социальное учреждение, конечно, дети сейчас особенно нуждаются в заботе и внимании", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.
Центр паллиативной помощи детям
4 января, 14:13
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, которому просили помочь Путина
100212
Обсудить 0
Анна КузнецоваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нижегородские врачи спасли пациента от клинической смерти
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Директор Алибасова пояснил свои слова о том, что отравление было спектаклем
В Китае российских школьниц вместо практики заставили работать в ресторане
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу отказался комментировать сообщения о назначении Евкурова своим замом
Лента
новостей
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
В Китае врачи спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Народный артист России Юрий Ошеров на вручении Золотого Арлекина
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Член словацкой делегации в ПАСЕ объяснил подписание протеста против России
Министр армии США Марк Эспер
Новый и.о. главы Пентагона назвал Россию "подстрекателем агрессии" в Европе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
Лента новостейМолния