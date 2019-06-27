Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которого пытались связать

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мальчик, которого пытались привязать к кровати в больнице, и его сестра находятся в Морозовской больнице и чувствуют себя хорошо, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи завели уголовное дело на практикантку детской больницы в Москве, которая пыталась привязать ребенка к кровати. По решению главврача она отстранена от прохождения практики в этом медицинском учреждении. Также отмечается, что больница проинформировала о данном инциденте руководство медицинского колледжа, где девушка проходила обучение.

"Дети чувствуют себя хорошо, они активны, общительны, подвижны", - сказала Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.

Пресс-служба детского омбудсмена со ссылкой на слова главврача Морозовской больницы Елены Петряйкиной сообщает, что острых заболеваний у детей нет, проводится мониторинг здоровья и контрольные обследования.

Ранее омбудсмен отмечала, что дети попадали в ее поле внимания, когда их доставили в больницу некоторое время назад после подозрения в фактах насилия в приемной семье. В пресс-службе уточнили, что сейчас решается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей.