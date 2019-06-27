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РИА Новости

Ученые впервые локализовали источник одиночных "радиосигналов пришельцев"

Вчера, 21:00
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© CSIRO/Dr. Andrew HowellsТак художник представил себе радиовсплеск, родившийся в галактике DES J2144-4054
Так художник представил себе радиовсплеск, родившийся в галактике DES J2144-4054
© CSIRO/Dr. Andrew Howells
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Мощнейший радиотелескоп ASKAP помог астрономам впервые очень точно определить положение и измерить расстояние до источника одиночных FRB-радиовсплесков, загадочных "радиосигналов инопланетян". Их выводы были опубликованы в журнале Science.

"Это огромный прорыв, который мы ожидали с момента обнаружения первых подобных сигналов в 2007 году. Точность этих замеров такова, что если бы мы стояли на Луне и смотрели на Землю, то мы увидели бы не только город, но и смогли бы точно назвать тот квартал, где возникла вспышка", — рассказывает Кит Баннистер (Kit Bannister) из Объединения научных и прикладных исследований CSIRO в Эппинге (Австралия).

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты Баннистером и его коллегами во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).
В последующие годы ученым удалось найти следы еще трех десятков подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.
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Все их объединяла одна вещь – чрезвычайно большая мощность и необыкновенно большое расстояние до их источников. Поэтому изначально астрономы предполагали, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.
Два года назад ученые обнаружили, что это не так – телескоп Паркс зафиксировал повторные вспышки в той точке, где шесть лет назад был зафиксирован один из первых FRB-всплесков, событие FRB 121102. Это сделало "сигналы инопланетян" еще более загадочными и интересными космическими феноменами.
Впоследствии астрономы смогли локализовать источник этой вспышки – невидимую карликовую галактику в созвездии Возничего, удаленную от нас на три миллиарда световых лет. При этом точное положение и природу ни одного одиночного всплеска так и не удалось узнать, что заставляло исследователей ожесточенно спорить о том, отличаются ли они от FRB 121102.
Баннистер и его коллеги сделали первый шаг к получению ответа на этот вопрос, используя радиотелескоп ASKAP, прототип обсерватории SKA, строящейся крупнейшей радиообсерватории мира. Он начал наблюдения за FRB-вспышками два года назад и за это время открыл несколько десятков новых вспышек, в том числе и несколько объектов с крайне неожиданными свойствами.
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Несмотря на высокую мощность и чувствительность ASKAP, австралийским астрофизикам долгое время не удавалось локализовать источник одиночных "радиосигналов пришельцев", пока ученые не направили все его антенны на один сектор неба в надежде поймать новый всплеск. В сентябре прошлого года им удалось решить эту задачу, наблюдая за вспышкой FRB 180924.
Этот сигнал, как сейчас считают исследователи, возник в достаточно крупной "мертвой" эллиптической галактике DES J2144-4054, расположенной в созвездии Цапли на расстоянии в 3,6 миллиарда световых лет от Земли.
Помимо ASKAP, в этих наблюдениях участвовали оптические телескопы VLT и Gemini, чьи снимки помогли ученым уточнить положение сигнала внутри той галактики, где он родился. Более того, полученные ими данные указали на то, что источники повторяющихся и одиночных сигналов действительно могут отличаться.
В пользу этого говорит то, что прародитель FRB 180924 находится на ее окраинах, тогда как магнетар или какой-то другой объект, вырабатывающий вспышки FRB 121102, находится в центральных регионах карликовой галактики, где рождается большое число новых звезд.
Пока не понятно, что именно породило эту вспышку, однако последующие наблюдения при помощи ASKAP и оптических телескопов, как надеются ученые, дадут ответ на этот вопрос и раскроют их роль в жизни мироздания.
Даже если они не смогут этого сделать, вычисление положения других источников одиночных FRB-всплесков поможет астрофизикам решить одну из главных тайн Вселенной – понять, как много материи скрывается в пустоте между галактиками и выяснить, почему ее в них содержится почти в два раза меньше, чем предсказывает космология.
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