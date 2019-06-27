Сергей Стадлер оценил уровень скрипачей – финалистов конкурса Чайковского

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Скрипач-виртуоз, обладатель первой премии конкурса имени Чайковского (1982 год) Сергей Стадлер заявил РИА Новости, что уровень финалистов по специальности "скрипка" в этом году достаточно высокий.

"Принесет ли открытие этот конкурс – сложно сказать, – сказал Сергей Стадлер. – Участники, которые претендуют на победы, играют здесь уже не в первый раз. Это сложившиеся артисты, которых мы уже хорошо знаем. И многие из них участвуют не для того, чтобы появиться на канцертной эстраде, а для того, чтобы получить премию".

Также скрипач назвал расклад финалистов "достаточно традиционным", а также подчеркнул, что есть то, что их объединяет. "Это можно назвать веянием времени, – сказал Сергей Стадлер. – Они играют так, как сейчас принято".

Международный конкурс имени Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года. В разные годы обладателями гран-при конкурса становились: Ван Клиберн, Владимир Ашкенази, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Владимир Крайнев, Борис Березовский и другие знаменитые музыканты.

Музыкальное состязание предполагает вручение премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов и сольных исполнителей. Впервые в конкурсе участвуют музыканты, которые играют на деревянных и медных духовых инструментах. По итогам может быть объявлен один обладатель гран-при среди всех категорий.