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РИА Новости
Культура

Сергей Стадлер оценил уровень скрипачей – финалистов конкурса Чайковского

Вчера, 18:10
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© Фото : из архива Сергея СтадлераСкрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
Скрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
© Фото : из архива Сергея Стадлера
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Скрипач-виртуоз, обладатель первой премии конкурса имени Чайковского (1982 год) Сергей Стадлер заявил РИА Новости, что уровень финалистов по специальности "скрипка" в этом году достаточно высокий.
"Принесет ли открытие этот конкурс – сложно сказать, – сказал Сергей Стадлер. – Участники, которые претендуют на победы, играют здесь уже не в первый раз. Это сложившиеся артисты, которых мы уже хорошо знаем. И многие из них участвуют не для того, чтобы появиться на канцертной эстраде, а для того, чтобы получить премию".
Также скрипач назвал расклад финалистов "достаточно традиционным", а также подчеркнул, что есть то, что их объединяет. "Это можно назвать веянием времени, – сказал Сергей Стадлер. – Они играют так, как сейчас принято".
Международный конкурс имени Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года. В разные годы обладателями гран-при конкурса становились: Ван Клиберн, Владимир Ашкенази, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Владимир Крайнев, Борис Березовский и другие знаменитые музыканты.
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Музыкальное состязание предполагает вручение премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов и сольных исполнителей. Впервые в конкурсе участвуют музыканты, которые играют на деревянных и медных духовых инструментах. По итогам может быть объявлен один обладатель гран-при среди всех категорий.
В этом году за первые премии соревновались 25 пианистов, 25 скрипачей, 25 виолончелистов, 30 певцов и 30 певиц, 96 исполнителей на духовых инструментах.
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