Компания из Ленинградской области поставит Минобороны инновационные палатки

ТОСНО (Ленинградская обл.), 27 июн – РИА Новости. Компания "Триумф" из Ленинградской области до конца года поставит Минобороны около 800 палаток с прорезиненным каркасом, рассказал журналистам генеральный директор компании Максим Фомичев.

"Есть новые палатки с прорезиненным каркасом, который не вонючий, который, в принципе, не влияет на человека. Это наше изобретение. До конца года где-то 800 палаток. Это Минобороны", - рассказал Фомичев.

По словам гендиректора, палатки могут использоваться как штабные госпиталя и лагеря. Палатка выдерживает от минус 50 до плюс 120 градусов и может вмещать в 8 до 40 человек.

"Первая поставка 400 будет с прорезиненным материалом, вот сейчас идет. До 1 сентября поставим. А другие с другим материалам ПВХ", - отметил Фомичев.