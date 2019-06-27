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РИА Новости

Компания из Ленинградской области поставит Минобороны инновационные палатки

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтенд концерна ВКО "Алмаз-Антей" на международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Стенд концерна ВКО Алмаз-Антей на международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ТОСНО (Ленинградская обл.), 27 июн – РИА Новости. Компания "Триумф" из Ленинградской области до конца года поставит Минобороны около 800 палаток с прорезиненным каркасом, рассказал журналистам генеральный директор компании Максим Фомичев.
"Есть новые палатки с прорезиненным каркасом, который не вонючий, который, в принципе, не влияет на человека. Это наше изобретение. До конца года где-то 800 палаток. Это Минобороны", - рассказал Фомичев.
По словам гендиректора, палатки могут использоваться как штабные госпиталя и лагеря. Палатка выдерживает от минус 50 до плюс 120 градусов и может вмещать в 8 до 40 человек.
"Первая поставка 400 будет с прорезиненным материалом, вот сейчас идет. До 1 сентября поставим. А другие с другим материалам ПВХ", - отметил Фомичев.
По его словам, стоимость одной палатки составляет от 200 тысяч рублей. Впервые палатки с прорезиненным каркасом были представлены на форуме "Армия" в 2019 году.
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Форум "Армия-2019"Министерство обороны РФЛенинградская областьОбщество
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