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РИА Новости

Нижегородские врачи спасли пациента от клинической смерти

Вчера, 17:33
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Врачи Нижегородской кардиохирургической больницы вернули жизнь пациенту через 1,5 часа после констатации клинической смерти, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Пациент из Володарского района возрастом 67 лет направлялся на плановую консультацию в поликлинику Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы. Рано утром при входе на территорию больницы мужчина почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер.
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"Рядом оказался сотрудник больницы, возвращавшийся после ночного дежурства домой, который констатировал состояние клинической смерти пациента, и сразу же на траве начал реанимировать мужчину. Одновременно дежурный охранник по телефону вызвал заведующего приемным отделением и реаниматолога. Реанимационные мероприятия были продолжены на каталке по дороге в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.
Сердечная деятельность пациента восстанавливалась и снова прекращалась, но врачи продолжали бороться за жизнь пациента. Общее время реанимационных мероприятий до восстановления сердечной деятельности составило 1 час 5 минут. Через 1 час 25 минут от момента развития клинической смерти больной был доставлен в рентген-хирургическую операционную.
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"В результате проведенной коронарографии было установлено, что закупорены две самые крупные и значимые коронарные артерии. Было принято решение о проведении стентирования. Одновременно в аорту пациента установлено устройство для поддержки кровообращения – внутриаортальный баллонный контрпульсатор", - сказал главный врач Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы Антон Максимов.
Операция продолжалась 60 минут, после чего пациент был доставлен в отделение реанимации. В дальнейшем на протяжении трех суток проводилась искусственная вентиляция легких, поддержка кровообращения с помощью внутриаортальной баллонной контрпульсации, лечение кардиостимулирующими препаратами.
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"Пациент пришел в сознание. Улучшилась ЭКГ и сократимость сердца. В настоящее время он переведен в палату для восстановительного лечения", - отмечается в сообщении.
По словам главврача больницы, уникальность случая заключается в том, что "упорство и высокий профессионализм реаниматологов и рентгенэндоваскулярных хирургов позволили спасти жизнь человека, сроки проведения реанимации которого превысили рекомендованные".
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