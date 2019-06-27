Медведев рассказал о производстве обезболивающих для паллиативных пациентов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На сегодняшний день обезболивание является одной из самых больших проблем для паллиативных пациентов в России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Все мы знаем, что, к сожалению, обезболивание - это одна из тех проблем, с которыми сталкиваются имеющие показания. Это одна из самых больших проблем для паллиативных пациентов... Такого рода обезболивание необходимо для 300 тысяч человек", - сказал Медведев на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцфере.
Премьер-министр рассказал, что перед заседанием совета ознакомился с работой Московского эндокринного завода, где налажен промышленный выпуск одного из самых эффективных российских анальгетиков - фетанила.
"Важно, конечно, и то, что этот препарат по своим лечебным характеристикам не уступает зарубежным аналогам, потому что его производство абсолютно современное, у него высокий класс чистоты... Но, наверное, самое важное - что этот препарат существенно дешевле и более доступен для тех, кому он нужен", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, вскоре регионы смогут закупать его в больших объёмах.
Премьер добавил, что необходимо наладить "стопроцентное обеспечение всех нуждающихся" россиян необходимыми препаратами, в том числе и обезболивающими, в разных формах.