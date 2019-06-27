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РИА Новости

Медведев рассказал о производстве обезболивающих для паллиативных пациентов

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На сегодняшний день обезболивание является одной из самых больших проблем для паллиативных пациентов в России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Все мы знаем, что, к сожалению, обезболивание - это одна из тех проблем, с которыми сталкиваются имеющие показания. Это одна из самых больших проблем для паллиативных пациентов... Такого рода обезболивание необходимо для 300 тысяч человек", - сказал Медведев на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцфере.
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Премьер-министр рассказал, что перед заседанием совета ознакомился с работой Московского эндокринного завода, где налажен промышленный выпуск одного из самых эффективных российских анальгетиков - фетанила.
"Важно, конечно, и то, что этот препарат по своим лечебным характеристикам не уступает зарубежным аналогам, потому что его производство абсолютно современное, у него высокий класс чистоты... Но, наверное, самое важное - что этот препарат существенно дешевле и более доступен для тех, кому он нужен", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, вскоре регионы смогут закупать его в больших объёмах.
Премьер добавил, что необходимо наладить "стопроцентное обеспечение всех нуждающихся" россиян необходимыми препаратами, в том числе и обезболивающими, в разных формах.
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