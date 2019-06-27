Медведев рассказал о производстве обезболивающих для паллиативных пациентов

"Важно, конечно, и то, что этот препарат по своим лечебным характеристикам не уступает зарубежным аналогам, потому что его производство абсолютно современное, у него высокий класс чистоты... Но, наверное, самое важное - что этот препарат существенно дешевле и более доступен для тех, кому он нужен", - подчеркнул глава правительства.