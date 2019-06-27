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РИА Новости

В Ленобласти могут открыть первое роботизированное производство питания

Вчера, 17:29
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ТОСНО (Ленинградская обл.), 27 июн – РИА Новости. Компания Grow Food ведет переговоры о запуске полностью роботизированного производства еды в индустриальном парке "М10" в Ленинградской области, рассказал журналистам управляющий директор парка Павел Кунков.
"У нас ведутся переговоры с несколькими крупными компаниями - пищевая промышленность, сборное производство, производство упаковки, логисты. В том числе, могу рассказать, среди компаний, которые я могу разгласить, это компания Grow Food, доставка еды на дом. С ними ведутся переговоры о строительстве нескольких очередей под полностью автоматизированное, роботизированное производство еды, первое в России. Пока этот вопрос не имеет точной даты, ведутся переговоры", - сказал Кунков.
При этом, по его словам, начало строительство завода планируется в 2020 году.
"Ввод завода в эксплуатацию будет вестись очередями, и строительство будет вестись зданиями площадями 3 тысячи квадратных метров. Через два года от нынешнего момента можно будет увидеть первые корпуса", - добавил управляющий директор.
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По словам Кункова, сумма инвестиций составляет примерно 2-3 миллиарда рублей, рабочие места будут созданы для 300 человек
"В течение года у нас в среднем заключается пять крупных сделок. "Лента" - это крупнейшая сделка. "Лента" планирует построить комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров в течение одного года, и это условия договора. Они приступают к строительству в течение месяца", - также отметил Кунков.
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