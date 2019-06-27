В Ленобласти могут открыть первое роботизированное производство питания

ТОСНО (Ленинградская обл.), 27 июн – РИА Новости. Компания Grow Food ведет переговоры о запуске полностью роботизированного производства еды в индустриальном парке "М10" в Ленинградской области, рассказал журналистам управляющий директор парка Павел Кунков.

"У нас ведутся переговоры с несколькими крупными компаниями - пищевая промышленность, сборное производство, производство упаковки, логисты. В том числе, могу рассказать, среди компаний, которые я могу разгласить, это компания Grow Food, доставка еды на дом. С ними ведутся переговоры о строительстве нескольких очередей под полностью автоматизированное, роботизированное производство еды, первое в России. Пока этот вопрос не имеет точной даты, ведутся переговоры", - сказал Кунков.

При этом, по его словам, начало строительство завода планируется в 2020 году.

"Ввод завода в эксплуатацию будет вестись очередями, и строительство будет вестись зданиями площадями 3 тысячи квадратных метров. Через два года от нынешнего момента можно будет увидеть первые корпуса", - добавил управляющий директор.

По словам Кункова, сумма инвестиций составляет примерно 2-3 миллиарда рублей, рабочие места будут созданы для 300 человек