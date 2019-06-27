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РИА Новости

Зеленский заявил, что не мог повлиять на вопрос о возвращении России в ПАСЕ

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято ещё до того, как он стал президентом, он не смог на него повлиять.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
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"Я был в Брюсселе, Париже, Берлине. Каждый день, помимо встреч с госпожой Меркель (канцлером Германии-ред), господином Макроном (президентом Франции - ред.), у меня было по семь встреч каждый день... на каждой встрече я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ. Поверье мне, каждый из этих людей, с которыми я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация. ПАСЕ - это площадка для переговоров". То есть это решение было уже давно. Все, с кем я обсуждал этот вопрос, они знали ответ на все 100%. Я делал все, что мог, но все постфактум", - заявил Зеленский на брифинге в четверг.
Он также выразил возмущение заявлениями некоторых депутатов, которые обвинили его в бездеятельности и посоветовал им подумать, что сделал парламент в этом направлении.
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Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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