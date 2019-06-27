Зеленский заявил, что не мог повлиять на вопрос о возвращении России в ПАСЕ

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято ещё до того, как он стал президентом, он не смог на него повлиять.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

"Я был в Брюсселе, Париже, Берлине. Каждый день, помимо встреч с госпожой Меркель (канцлером Германии-ред), господином Макроном (президентом Франции - ред.), у меня было по семь встреч каждый день... на каждой встрече я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ. Поверье мне, каждый из этих людей, с которыми я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация. ПАСЕ - это площадка для переговоров". То есть это решение было уже давно. Все, с кем я обсуждал этот вопрос, они знали ответ на все 100%. Я делал все, что мог, но все постфактум", - заявил Зеленский на брифинге в четверг.

Он также выразил возмущение заявлениями некоторых депутатов, которые обвинили его в бездеятельности и посоветовал им подумать, что сделал парламент в этом направлении.