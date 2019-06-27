В подмосковном округе Балашиха построят школу на 900 мест

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Общеобразовательную школу в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха Московской области построят в III квартале 2020 года, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.
"Площадь новой школы составит более 17 тысяч квадратных метров и сможет принять 900 учеников", - цитирует пресс-служба главу ведомства Артура Гарибяна.
Отмечается, что в рамках проекта в четырехэтажном здании оборудуют учебные классы, лаборатории и мастерские. В новой школе также обустроят столовую с обеденным залом, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотеку с медиатекой, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Московской области начнут строить около 35 школ. На строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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