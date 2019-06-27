Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Основатель крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергей Петров заявил, что не планирует возвращаться в Россию.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.

"Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую", - сказал Петров газете "Ведомости"