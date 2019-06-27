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РИА Новости

Грызлов обеспокоен ходом разведения сил в районе Станицы Луганской

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Борис Грызлов. Архивное фото
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов выразил обеспокоенность ходом разведения сил в районе Станицы Луганской в связи с информацией о возможном демарше Киева в пятницу.
Ранее в среду Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики и Вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе. Украинские военные в среду также сообщали об отведении подразделений с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская" в Донбассе.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
26 июня, 15:13
В ЛНР надеются, что отвод сил стабилизирует ситуацию у Станицы Луганской
"Ход разведения сил в районе Станицы Луганской вызывает обеспокоенность в связи с информацией, заявленной представителем Луганска, о завтрашнем демарше киевской стороны. Тем более что все военнослужащие ЛНР уже отведены за пределы участка разведения", - заявил Грызлов журналистам.
Он добавил, что "безусловно, необходимо проверить сложившуюся ситуацию". "На ближайшей встрече контактной группы в Минске, которая запланирована на 2 июля, стороны конфликта смогут обсудить все возникшие вопросы в очном режиме", - отметил Грызлов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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