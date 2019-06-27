Грызлов обеспокоен ходом разведения сил в районе Станицы Луганской

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов выразил обеспокоенность ходом разведения сил в районе Станицы Луганской в связи с информацией о возможном демарше Киева в пятницу.

Ранее в среду Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики и Вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе. Украинские военные в среду также сообщали об отведении подразделений с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская" в Донбассе.

"Ход разведения сил в районе Станицы Луганской вызывает обеспокоенность в связи с информацией, заявленной представителем Луганска, о завтрашнем демарше киевской стороны. Тем более что все военнослужащие ЛНР уже отведены за пределы участка разведения", - заявил Грызлов журналистам.