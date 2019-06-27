В Казахстане жители пострадавшего от взрывов города потребовали переселения

АЛМА-АТА, 27 июн – РИА Новости. Несколько сот человек из числа эвакуированных из пострадавшего от взрывов боеприпасов города Арысь в четверг в течение почти семи часов проводили акцию протеста в центре Шымкента, не желая возвращаться домой и требуя переселения в другие населенные пункты.

На арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.

Видеотрансляции с места несанкционированного митинга ведут некоторые местные и республиканские СМИ. "Невозможно там жить, не хотим возвращаться в Арысь", - заявила одна из участниц митинга, отметив, что ее семья не будет себя чувствовать в безопасности после случившегося.

С участниками митинга встретился глава Туркестанской области Умирзак Шукеев и пообещал жителям Арыси открыть доступ в город в пятницу с утра и предоставить автобусы.

Кроме того, на брифинге в штабе по ликвидации последствий ЧС Шукеев констатировал, что работы по очистке улиц от снарядов и дезинфекции территории в Арыси закончены, очаги пожара ликвидированы, поводов для беспокойства нет. "Государство окажет арысцам всестороннюю помощь. Наши специалисты проведут фото- и видеофиксацию поврежденных объектов, ущерб будет выплачен. Все эти дни жителям будут оказывать услуги сотрудники полиции, врачи, спасатели", - заключил он.