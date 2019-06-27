Голикова рассказала о расчете потребности в наркотических препаратах

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод выясняют потребность россиян в психотропных и наркотических препаратах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Совете при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.

Она рассказала, что пока в России есть еще производство в аптечных сетях наркотических и психотропных препаратов. Сейчас 18 регионов имеют возможность производить в аптечной сети наркотические препараты, 43 – психотропные препараты.

По словам Голиковой, сейчас Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод "отрабатывают реальную потребность того, сколько нужно субстанции для того, чтобы производить эти формы в аптечной сети и сколько реально (лекарства - ред.) нам потребуется".