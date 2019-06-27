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РИА Новости

Голикова рассказала о расчете потребности в наркотических препаратах

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова выступает на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов
Татьяна Голикова выступает на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод выясняют потребность россиян в психотропных и наркотических препаратах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Совете при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
Она рассказала, что пока в России есть еще производство в аптечных сетях наркотических и психотропных препаратов. Сейчас 18 регионов имеют возможность производить в аптечной сети наркотические препараты, 43 – психотропные препараты.
По словам Голиковой, сейчас Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод "отрабатывают реальную потребность того, сколько нужно субстанции для того, чтобы производить эти формы в аптечной сети и сколько реально (лекарства - ред.) нам потребуется".
На данный момент речь идет о 300 тысячах нуждающихся, добавила она, отметив, что будут уточнения в связи с тем, что потребность в лекарственных теперь будет рассчитываться не по количеству "коек", а по количеству реальных пациентов.
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