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РИА Новости

В московских аэропортах более 40 рейсов задержали из-за непогоды

Вчера, 17:14
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 40 рейсов задержаны и 5 отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды, сообщает сервис "Яндекс.Расписание".
Так, по состоянию на 17.00 мск во "Внуково" задержаны 17 рейсов, 2 - отменены, в "Домодедово" задержаны 7 рейсов и 3 отменены, в "Шереметьево" задержаны 20 рейсов.
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Ранее в четверг заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что московские службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
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Домодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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