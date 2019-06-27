В московских аэропортах более 40 рейсов задержали из-за непогоды

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 40 рейсов задержаны и 5 отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды, сообщает сервис "Яндекс.Расписание".

Так, по состоянию на 17.00 мск во "Внуково" задержаны 17 рейсов, 2 - отменены, в "Домодедово" задержаны 7 рейсов и 3 отменены, в "Шереметьево" задержаны 20 рейсов.