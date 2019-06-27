Следующий грузовой корабль "Прогресс" полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-12", запуск которого планируется на 31 июля, отправится к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой трехчасовой схеме, сообщили РИА Новости в четверг в Роскосмосе.

В настоящее время российские пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс" летают к МКС по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой схеме. Два корабля "Прогресс" в июле 2018 года и в апреле 2019 года добрались до станции по сверхбыстрой трехчасовой схеме.